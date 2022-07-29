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5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşen kız çocuğu ağır yaralandı.

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşen kız çocuğu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın 5. katındaki evinin balkonunda oyun oynayan A.Ö. (5) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

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