5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşen kız çocuğu ağır yaralandı.
- Güncelleme:
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşen kız çocuğu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın 5. katındaki evinin balkonunda oyun oynayan A.Ö. (5) dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mutlu Güney - Güncel