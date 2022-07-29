5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşen kız çocuğu ağır yaralandı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşen kız çocuğu ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın 5. katındaki evinin balkonunda oyun oynayan A.Ö. (5) dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Mutlu Güney Çukurova Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.