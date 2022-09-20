Son dakika haberi! Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Havanın kararmasıyla yangına müdahale çalışmalarına gece görüş özelliği bulunan helikopterlerle devam edildi. Yangın, ekiplerin de müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu Çukurova Adana Güncel Haberler Son Dakika

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