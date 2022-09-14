Adana gündem haberleri | Aladağ'da İlköğretim Haftası kutlandı Güncel Haberler Adana yerel gündem haberine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı. Adana'nın Aladağ ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Yılancıoğlu, Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Yılancıoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Sinanpaşa İlkokulu sınıf öğretmeni Fedai Bayram da yeni eğitim öğretim yılına ilçede 2 bin 697 öğrenci ve 210 öğretmenle başlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Törende öğrenciler şiirler okudu. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydın Hisarcık Aladağ Adana Güncel Haberler

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