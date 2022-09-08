Sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı Güncel Haberler Olayın gerçekleştiği Adana Adli Tıp Birimi önü Zanlının kaçtığı mısır tarlaları ve bölgede çalışma yapan ekipler Zanlıyı mısır tarlasında bulabilmek için dron kullanılması Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı Şüpheliyi engellemeye çalışan bir polis... Olayın gerçekleştiği Adana Adli Tıp Birimi önü Zanlının kaçtığı mısır tarlaları ve bölgede çalışma yapan ekipler Zanlıyı mısır tarlasında bulabilmek için dron kullanılması Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı Şüpheliyi engellemeye çalışan bir polis memuru kazara kendisini tabancayla yaraladı ADANA - Adana'da gözaltındaki hırsızlık zanlısı, polis ekiplerince sağlık kontrolü için götürüldüğü Adana Adli Tıp Birimi'nde kayıt işlemleri sırasında kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan hırsızlık zanlısı Baran S, sağlık kontrolü için Yüreğir Devlet Hastanesi kampüsünde bulunan Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Buradaki kayıt işlemleri sırasında kaçan Baran S, çevredeki mısır tarlalarına girerek izini kaybettirdi. Bu sırada zanlıya engel olmak isteyen bir polis memuru, kazara kendisini tabancasıyla dizinden yaraladı. Yaralı polis, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaçan zanlının yakalanması için mısır tarlası ve civarında dron destekli çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Koray Kılıç Adana Adli Tıp Birimi Adana Güncel Haberler

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