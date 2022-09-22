17 yaşındaki genç, kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü Güncel Haberler Adana'da dedikodu nedeniyle aileleri arasında anlaşmazlık bulunan teyze çocukları sokak ortasında kavga etti. Kuzenlerin arasında çıkan kavgada 20 yaşındaki Barış Yüce göğsünden aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'da aileleri arasında dedikodu nedeniyle husumet bulunan H.T. (17) ve kuzeni Berat Yüce (20) saat 15.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sokakta karşılaştı. Aralarında uzun süredir anlaşmazlık bulunan kuzenler sokakta tartışmaya başladı. GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI Tartışmanın büyümesiyle iki kuzen kavga etmeye başladı. Kavga sırasında 17 yaşındaki H.T., cebinden çıkardığı bıçakla 20 yaşındaki kuzeni Barış Yüce'yi göğsünden yaraladı. Barış Yüce kanlar içinde yere yığılırken, kuzen H.T. olay yerinden kaçtı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yüce, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TUTUKLANDI Emniyet güçleri tarafından yürütülen çalışmayla cinayet zanlısı H.T. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Koyun Sarıçam kavga Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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