Adana gündem: Adana'da balkondan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Haberler

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Adana gündem: Adana'da balkondan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Adana gündem: Adana'da balkondan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Adana gündem haberi | Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 3. katta bulunan evlerinin balkonundan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 3. katta bulunan evlerinin balkonundan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zeynep İbiş (16), Belediye Evleri Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde İbiş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından İbiş'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Belediye evleri mahallesi Çukurova Adana Güncel Haberler

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