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Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
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Adana'nın Feke ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Gedikli Mahallesi'nde İ.G'ye ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören
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