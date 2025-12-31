Adana'nın Feke ilçesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor
Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası yollarda kapanmaların önüne geçmek için 9 mahallede kar temizleme çalışmaları yapıyor.
Adana'nın Feke ilçesindeki yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor.
Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışında yolların kapanmaması için çalışma başlattı.
Ekipler, vatandaşların ulaşımının aksamaması için 9 mahallede iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel