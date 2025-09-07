Adana Feke'de Erik Ağaçları Erken Çiçek Açtı
Adana'nın Feke ilçesinde Gedikli Mahallesi'nde bir erik ağacının çiçek açması dikkat çekti. Feke Ziraat Odası Başkanı Arif Çilingir, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve aşırı soğuktan etkilenen ağaçların bu durumu yaşayabildiğini belirtti.
Adana'nın Feke ilçesinde erik ağacı çiçek açtı.
Gedikli Mahallesi'ndeki erik ağacının çiçek açtığı görüldü.
Feke Ziraat Odası Başkanı Arif Çilingir, gazetecilere yaptığı açıklamada, erik ağaçlarının genellikle ilkbahar aylarında çiçek açtığını söyledi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Çilingir, "Geçtiğimiz kış döneminde aşırı don oldu. Meyve veremeyen ağaçlar bazen bu şekilde çiçek açabiliyor. Daha önce de aynı şekilde farklı mahallelerde bu durumu yaşamıştık." dedi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel