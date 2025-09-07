Haberler

Adana Feke'de Erik Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Adana Feke'de Erik Ağaçları Erken Çiçek Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde Gedikli Mahallesi'nde bir erik ağacının çiçek açması dikkat çekti. Feke Ziraat Odası Başkanı Arif Çilingir, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve aşırı soğuktan etkilenen ağaçların bu durumu yaşayabildiğini belirtti.

Adana'nın Feke ilçesinde erik ağacı çiçek açtı.

Gedikli Mahallesi'ndeki erik ağacının çiçek açtığı görüldü.

Feke Ziraat Odası Başkanı Arif Çilingir, gazetecilere yaptığı açıklamada, erik ağaçlarının genellikle ilkbahar aylarında çiçek açtığını söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Çilingir, "Geçtiğimiz kış döneminde aşırı don oldu. Meyve veremeyen ağaçlar bazen bu şekilde çiçek açabiliyor. Daha önce de aynı şekilde farklı mahallelerde bu durumu yaşamıştık." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Barış Yarkadaş'a canlı yayında tehdit mesajı! Gürsel Tekin'den destek gecikmedi

Canlı yayında skandal tehdit! Gürsel Tekin'den destek gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Ünlü oyuncu sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.