Adana Feke'de Erik Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Adana'nın Feke ilçesinde erik ağacı çiçek açtı.

Gedikli Mahallesi'ndeki erik ağacının çiçek açtığı görüldü.

Feke Ziraat Odası Başkanı Arif Çilingir, gazetecilere yaptığı açıklamada, erik ağaçlarının genellikle ilkbahar aylarında çiçek açtığını söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Çilingir, "Geçtiğimiz kış döneminde aşırı don oldu. Meyve veremeyen ağaçlar bazen bu şekilde çiçek açabiliyor. Daha önce de aynı şekilde farklı mahallelerde bu durumu yaşamıştık." dedi.