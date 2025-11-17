Adana'daki Minibüs Sürücüsünün Öldürülmesi Davasında Sanığa 23 Yıl Hapis İsteniyor

Adana'da minibüs sürücüsünün tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, tutuklu sanığın 23 yıla kadar hapsi istendi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 Aralık 2022'de kavga ettiği yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce'yi (24) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan tır şoförü Adem T. (43) ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Kozan Caddesi'nde Yüce ile Adem T. arasında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti.

Sanığın, kendisine yönelik saldırıyı bertaraf etmek için tabancasıyla 1 el ateş ettiğini anlatan savcı, Adem T.'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme", "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Adem T. savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Önceki celselerde de belirttiğim gibi olayda asla maktulü öldürme amacım yoktu. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma hazırlamak için süre istiyorum." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde 2 Aralık 2022'de kavga ettiği yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan tır şoförü Adem T. tutuklanmıştı.