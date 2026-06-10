Adana'daki Özgür Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim E. ve Harita Şube Şefi Gökalp Ç. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Diğer sanıklar eski Seyhan Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Sitare K. ile apartmanın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. ise celseye katılmadı.

Alim E. savunmasında, bilirkişi raporunun henüz iletilmediğini belirterek, "Geçmişte görev alanımdaki tüm sorumluluklarımı eksiksiz tamamladım. Yıkılan binayla ilgili herhangi bir kusurum yok." dedi.

Gökalp Ç. de binanın yıkılmasında kusurunun olmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip Karadeniz Teknik Üniversitesinden istenen bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılmış, binadaki 4 kişi hayatını kaybetmişti. Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.