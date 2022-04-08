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Adana'da zincirleme trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da zincirleme trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

Adana'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Suriyeli sürücü M.H. idaresindeki 46 MA 4824 plakalı otomobil, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 01 ACR 406 plakalı araç ve 34 DNY 803 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada M.H. ile eşi ve biri 3 aylık 3 çocuğu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ise 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Adana'da zincirleme trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

Adana'da zincirleme trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Güncel

Gaziantep, Sarıçam, Tarsus, Adana, Güncel, Haberler

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