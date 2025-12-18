Haberler

12 gündür aranan zihinsel engelliyi son görenler 'sarhoş' zannedip evine yönlendirmiş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, 12 gündür kayıp olan 72 yaşındaki zihinsel engelli Vahit Şentuna'nın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Kızı, babasının kaybolduğu gün yaşananları anlattı ve herkesten yardım istedi.

ADANA'da 12 gündür kayıp olan zihinsel engelli Vahit Şentuna'nın (72) kızı Hatice Şentuna (19) "Kahvehaneye girdiğinde adını ve soyadını söyleyerek kaybolduğunu ifade etmiş. Ancak kahvehane işletmecisi, babamın zihinsel engelli olduğunu fark etmeyip kendisine 'Sarhoş musun?' diye sormuş. Babam da bu soruya anlamadan 'Evet' yanıtını vermiş. Bunun üzerine kahvehane sahibi, babama evimizin yerini tarif ederek dükkandan çıkmasını sağlamış" dedi.

İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi'nde 6 Aralık'ta evinden ayrılarak çay ocağına giden 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Şentuna'nın bulunabilmesi için jandarma, polis ve AFAD ekipleri, havadan ve karadan arama çalışması başlattı. Vahit Şentuna'ya ait bir iz bulunamazken, camideki anları güvenlik kamerasına yansıdı. 5 gün, 50 kilometrelik alan incelendikten sonra ara verilen arama çalışmalarına dün yeniden başlandı.

'EN SON CAMİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA GÖRÜLÜYOR'

Vahit Şentuna'nın kızı Hatice Şentuna, babasının kaybolduğu günü Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Şentuna, babasının her gün düzenli olarak çarşıya ve kahvehaneye gittiğini, dönüşte ise hep aynı güzergahı kullanıp aynı saatte eve geldiğini dile getirerek, "Babam alışık olduğu güzergahtan yürürken, tanıdığı bir esnaf tarafından fark edilerek aracına alınıp, evimizin bulunduğu siteye kadar getirilmiş. Ancak havaların yağmurlu olması nedeniyle esnaf, babamı doğrudan bizim blokumuzun önüne değil, iki arka blokta indirmiş. Bu noktadan sonra çevredeki ışıklandırmanın yetersiz olması nedeniyle babamın yönünü şaşırdığını ve yolunu kaybederek arka mahallemizde bulunan başka bir kahvehaneye gittiğini düşünüyoruz. Kahvehaneye girdiğinde adını ve soyadını söyleyerek kaybolduğunu ifade etmiş. Ancak kahvehane işletmecisi, babamın zihinsel engelli olduğunu fark etmeyip kendisine 'Sarhoş musun?' diye sormuş. Babam da bu soruya anlamadan 'Evet' yanıtını vermiş. Bunun üzerine kahvehane sahibi, babama evimizin yerini tarif ederek dükkandan çıkmasını sağlamış. Babam en son bir caminin içerisindeki güvenlik kamerasında görülüyor" diye konuştu.

'KALDIRMADIK TAŞ BIRAKMADIK'

Babasının daha önce hiç kaybolmadığını aktaran Hatice Şentuna, kaybolduğu süreçten yana her tarafı aradıklarını fakat bir iz bulamadıklarını söyleyerek, "Kaybolmasının ardından ilk 3 gün, kaybolmuş olabileceğini ve başına bir iş gelmiş bizlere ulaşamıyor olabileceğini düşündük. Ardından 5 gün boyunca ekiplerle birlikte gece gündüz arama çalışmaları yürüttük. Gitme ihtimali olan her yere baktık, kaldırmadık taş bırakmadık. Yürüme güçlüğü olduğu için çok uzak mesafelere gidemeyeceğini dikkate alarak arama yaptık ve İmamoğlu ilçesinin neredeyse tamamını taradık. Ben babamın kendi isteğiyle kaybolduğunu düşünmüyorum. Başına bir iş gelmiş olmasından şüpheleniyorum. Şubat ayında felç geçirdiği için aksayarak yürüyordu ve uzun mesafeler katedebilecek durumda değildi. Bu nedenle kendi başına uzak bir yere gittiğini düşünmüyor, birileri tarafından alınıp götürülmüş olabileceğinden şüpheleniyoruz" ifadelerini kullandı.

'AİLECEK ÇOK ÇARESİZİZ'

Gören, duyan herkesin yetkilileri ya da kendileri aramasını isteyen Şentuna, "Ailecek çok çaresiziz, babam 12 gündür kayıp. Ne durumda olduğunu, ne yediğini, nerede kaldığını bilmiyoruz. ya da başına bir iş gelip gelmediğini, hayatta olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Kayıp duygusu tarif edilemez; yaşadıklarımızı kelimelerle anlatamıyoruz. Gören ya da bilgi sahibi olan herkesin vakit kaybetmeden yetkililere ulaşmasını rica ediyoruz" dedi.

Medine Şentuna da eşi Vahit Şentuna'nın bir an önce bulunması için yardım istedi.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Eser PAZARBAŞIADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

