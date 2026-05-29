Adana'da yol verme tartışmasında taksi sürücüsü bıçaklandı

Adana'da kimliği belirsiz sürücü tarafından yol verme tartışması sonrası bıçaklanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde ilerleyen taksi sürücüsü Hamza A. ile kimliği henüz belirlenemeyen başka bir sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Sürücü, akaryakıt istasyonunda duran Hamza A'yı bıçakladıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı taksi sürücüsünü Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.