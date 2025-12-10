Haberler

Adana'da sahte içki operasyonu: 2 bin 80 litre kaçak alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Adana'da düzenlenen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 2 bin 80 litre kaçak etil alkol ve 174 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polis yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda sahte içki üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 2 bin 80 litre kaçak etil alkol ve 174 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya yüklü miktarda sahte ve kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Yüreğir ve Seyhan ilçesinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 2 bin 80 litre kaçak etil alkol, 174 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
