Adana'da yetkisiz işlem yapılan sağlık kabininde 8 bin 180 ilaç ele geçirildi

Adana'da, yetkisiz işlem yapıldığı belirlenen sağlık kabininde 8 bin 180 ilaç ve 5 tıbbi cihaz ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir sağlık kabinine ve ikamete operasyon düzenledi.

Yetkisiz işlem yapıldığı belirlenen sağlık kabini ile ikamette, 8 bin 180 ilaç ve 5 tıbbi cihaz bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.