Minibüsün çarptığı yaya öldü; kaçan sürücü yakalandı
Adana'da Ümmi Elsun (22), yaya geçidinden karşıya geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü durmadan kaçtı.
KAZA ANI KAMERADA
Adana'da Ümmi Elsun'un (22), yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Elsun'un yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada hızla gelen minibüsün çarptığı ve sürücünün durmadan yoluna devam ettiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Anıl ATAR/ ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı