Minibüsün çarptığı yaya öldü; kaçan sürücü yakalandı

KAZA ANI KAMERADA

Adana'da Ümmi Elsun'un (22), yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Elsun'un yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada hızla gelen minibüsün çarptığı ve sürücünün durmadan yoluna devam ettiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anıl ATAR/ ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı