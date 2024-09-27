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Adana'da Yavuzlar Köprüsü Açıldı

Adana'da Yavuzlar Köprüsü Açıldı
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Adana'da Seyhan Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yavuzlar Köprüsü, düzenlenen bir törenle açıldı. Köprü, Reşatbey, Yavuzlar ve Sinanpaşa mahallelerini birleştirecek ve şehir trafiğine katkı sağlayacak.

Adana'da yapımı tamamlanan ve 3 mahalleyi birbirine bağlayan Yavuzlar Köprüsü'nün açılışı törenle yapıldı.

Seyhan Nehri üzerinde yapılan ve kentin iki yakasını birleştiren köprünün açılışı dolayısıyla Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda düzenlenen törene CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar burada yaptığı konuşmada, Yavuzlar Köprüsü'nün Reşatbey, Yavuzlar ve Sinanpaşa mahallelerini birbirine bağlayacağını ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın trafik yükünü hafifleteceğini söyledi.

Bir büyük hizmeti daha Adana'ya kazandırmış olmanın sevincini yaşadığını belirten Karalar, "Adana'yı hiç görmediği hizmetlerle buluşturduk. Adana'yı köy olmaktan kurtarmaya başladık. Alt geçitler, bulvarlar, kreşler, gündüz bakımevleri, taziye evleri bizimle başladı. Biz Adana'nın makus talihini değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Gökan Zeybek de köprünün Adana'ya hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Yavuzlar Köprüsü'nün açılışı yapıldı.

Açılışta sanatçı Kıraç konser verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

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