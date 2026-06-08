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Yakınlarının ulaşamadığı çift, evlerinde ölü bulundu

Yakınlarının ulaşamadığı çift, evlerinde ölü bulundu
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yakınlarının bir süredir ulaşamadığı Hasan (72) ve Gülsüm Girtten (70) çifti, evlerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatlarını kaybettikleri belirlenen çiftin kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.

ADANA'da yakınlarının bir süredir ulaşamadığı Hasan (72) ve Gülsüm Girtten (70) çifti, evlerinde ölü bulundu.

Yumurtalık ilçesine bağlı Dervişiye Mahallesi'nde Hasan ile eşi Gülsüm Girtten'den bir süredir haber alamayan yakınları, çifti cep telefonuyla aradı ancak ulaşamadı. Komşularının evine gittiği çift, odada hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından çiftin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Girtten çiftinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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