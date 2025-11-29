Adana'da Yangın Çıkan Araç Kontrolsüz İlerledi

Adana'da seyir halindeyken alev alan ve sürücüsünün inmesinin ardından kontrolsüz şekilde ilerlediği bulvarda refüje çarparak duran otomobildeki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücüsünün inmesinin ardından kontrolsüz şekilde bulvarda bir süre ilerleyen otomobil, daha sonra refüje çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.