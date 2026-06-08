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Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 20 yıl 9 ay hapis cezası

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın evinde 88 gram sentetik uyuşturucu ve 45 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık S.N. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Mayıs 2025'te yapılan operasyonda gözaltına alınan S.N'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki evinde 88 gram sentetik uyuşturucu ve 45 kök Hint keneviri bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçlarından 20 yıl 9 ay hapse çarptırdığı S.N'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
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