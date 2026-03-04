Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 25 hükümlü yakalandı
Adana'da uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ila 26 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda söz konusu 25 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun