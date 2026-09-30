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Adana'da uyuşturucu satan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira ceza verildi

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığı 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık U.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 11 Mart'ta Kocavezir Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 38,09 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen 16 yaşındaki B.P'ye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, U.C'nin cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların tespit edildiğini anlattı.

Savcı, benzer suçlardan sabıkası olan sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık U.C. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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