Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yüreğir ilçesi Havutlu ve 19 Mayıs mahalleleri ile Seyhan ilçesi Onur, Denizli, Şakirpaşa ve Beşocak mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 38 paket bonzai, 36 pakette toplam 270 gram bonzai ham maddesi, 111 ecstasy, 70 sentetik hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.