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Torbacılar uyuşturucu hapları tavan arasına gizlemiş: 4 tutuklama

Torbacılar uyuşturucu hapları tavan arasına gizlemiş: 4 tutuklama
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda 5 bin 917 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 781 gram esrar ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu etkili hapların, iş yerinin tavan arasına gizlendiği görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüphelinin Seyhan ilçesi Barbaros, Kocavezir ve Şakirpaşa mahallelerindeki ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan polis, reçeteye tabi 5 bin 917 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca ile 186 mermi ele geçirdi. Uyuşturucu etkili hapların, baskın yapılan iş yerinde tavan arasına gizlendiği görüldü.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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