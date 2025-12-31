Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 227 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve haplar ele geçirildi. İki kadın ve bir erkek şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamete yönelik operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 227 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu etkili hap, 4 hassas terazi, 1'i otomatik 4 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 53 mermi ele geçirildi, kadın şüpheliler S.A. (32) ve D.T. (43) gözaltına alındı.

Narkotik ekipleri, aynı ilçedeki Yeşilyurt Mahallesi'nde de bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Ekipler, üzerinde 9,18 gram kokain bulunan sürücü M.A'yı (27) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, D.T. ve M.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
