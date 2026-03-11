Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 10 şüpheli gözaltına alındı ve 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız