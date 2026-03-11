Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 10 şüpheli gözaltına alındı ve 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! 'Tur Aslan'ın' diyor

Galatasaray yapay zekanın da ayarlarıyla oynadı
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli

Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı

Geceye damga vuran görüntü!
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Büyükşehir belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! 'Tur Aslan'ın' diyor

Galatasaray yapay zekanın da ayarlarıyla oynadı
2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor