Adana'da Uyuşturucu ile Mücadele Denetimleri
Polis ekipleri, Adana'nın Yüreğir ilçesinde metruk binalarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimler yaptı. Şüpheli kişilerin GBT kontrolleri gerçekleştirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs ve Dedekorkut mahallelerinde denetim yaptı.
Ekipler, uyuşturucu bağımlılarının sıklıkla kullandığı metruk binalara baskın gerçekleştirdi.
Şüpheli bulunan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel