Haberler

Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı

Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aladağ ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, Meydan yaylasında uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Meydan yaylasında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 KZ 393 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.