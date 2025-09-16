Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı
Aladağ ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, Meydan yaylasında uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Meydan yaylasında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 KZ 393 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel