Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir otomobilin yaklaşık 60 metrelik uçuruma düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bayraklı Tepe mevkisinde yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde araçtaki Cumali D. ve Mehmet Akif Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel