Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir otomobilin yaklaşık 60 metrelik uçuruma düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bayraklı Tepe mevkisinde yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde araçtaki Cumali D. ve Mehmet Akif Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Marketlerde yeni dönem! Ürünlerde 'krema' kelimesi kullanılamayacak

Marketlerde yeni dönem! O kelime artık kullanılamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

Kılıçdaroğlu ile Dündar birbirine girdi! Bunlar kavgada bile söylenmez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.