Adana'da Uçurtma Şenliği yağış beklentisi nedeniyle 9 Mayıs'a ertelendi

Adana Valiliği, yağış beklentisi nedeniyle bugün yapılması planlanan Uçurtma Şenliği'nin 9 Mayıs'a ertelendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün içinde kuvvetli sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Uçurtma Şenliği'nin yağış beklentisi nedeniyle ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Etkinliğimiz 9 Mayıs Cumartesi saat 14.00'te yine Adnan Menderes Adası'nda yapılacaktır. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği açısından zorunlu olarak aldığımız bu karardan dolayı tüm çocuklarımızdan özür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Adana'nın merkez ilçeleri ile Karaisalı, İmamoğlu ve Kozan ilçelerinde de kuvvetli sağanak beklendiği belirtilerek, vatandaşların ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Salim Taş
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Haberler.com
500

Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Bahçeli'nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı

Bahçeli'nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı

Kesilen cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti

Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti