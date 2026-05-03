Adana'da Türk Kızılayın genç gönüllüleri etkinlikte buluştu

Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte Türk Kızılayın genç gönüllüleri bir araya geldi.

Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Kızılayın tarihsel mirası ve gelecek vizyonuna ilişkin sunum yapıldı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, genç gönüllülere hitap ettiği konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler, bu toprakların iyilik mirasını büyütecek olan nesilsiniz. Kendi hikayenizi, kendi iyiliğinizle yazmalısınız. Biz birlik olduğumuz sürece hem bugünümüzü hem de yarınımızı birlikte şekillendiririz. İyilik ve güzellik adına atılan her adım, bu ülkenin geleceğini güçlendirir."

Programa davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
