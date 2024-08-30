Adana'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Suriye uyruklu 2 kişi aracın altında sıkıştı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, Kaldırım Mahallesi'nde yol kenarındaki tarım arazisine devrildi.
Kazada Suriye uyruklu 2 kişi aracın altında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişiden Abdurrezak El Hammade'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sağlık ekibi, durumu ağır olan diğer kazazedeyi Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.