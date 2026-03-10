Haberler

Tartıştıkları kişinin otomobiline sopa ve sandalyelerle zarar verdiler

Güncelleme:
Adana'da bir trafik tartışması sonrasında kimliği belirsiz üç kişi, tartıştıkları sürücünün otomobiline sopa ve sandalyelerle saldırdı. Olay, çevredeki bir aracın kamerasına yansıdı ve polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da kimliği belirsiz 3 kişi, trafikte tartıştıkları sürücünün otomobiline sopa ve sandalyelerle saldırarak zarar verdi. Olay, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Trafikteki iki sürücü arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine araçtan inen 3 kişi, tartıştıkları kişinin otomobiline tekme, yumruk ve sopayla vurdu. Grup ardından, yakındaki bir iş yerinden aldıkları sandalyelerle defalarca otomobile vurdu. Panik yaşayan sürücü aracıyla kaçarken bazı araçlara çarptı. Çevrede devriye görevi yapan bir polis ekibinin olay yerine gelmesiyle şüpheliler kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
