Adana'da trafik kazasında otomobil işyerine çarptı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil işyerine çarptı ve 5 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan anları da kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil işyerine çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kozan'ın Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi yolu üzerinde meydana geldi. Akdam yolu istikametinde Emirhan Karabulut yönetimindeki 25 DD 255 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine CANKUR, ambulans ve polis ekipleri geldi. Kazada, otomobil sürücüsü Emirhan Karabulut ve araçta bulunan Asude Yüksek, Rabia Rümeysa Köten, Ahmet Kelebek, Arif Samet Ergün hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken otomobil kullanılama hale geldi. - ADANA