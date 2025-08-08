Adana'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Adana'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.
F.Y. idaresindeki 01 YF 322 plakalı otomobil, Pozantı-Adana kara yolunun Kurtuluş Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 MHU 82 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel