Adana'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

F.Y. idaresindeki 01 YF 322 plakalı otomobil, Pozantı-Adana kara yolunun Kurtuluş Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 MHU 82 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
