28 sürücüye toplam 116 bin 976 lira ceza kesildi
Adana'da yapılan trafik denetimlerinde, emniyet kemeri takmayan, gereksiz korna kullanan ve direksiyon başında cep telefonu ile konuşan 28 otobüs ve dolmuş şoförüne toplam 116 bin 976 lira idari ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuşan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Abidinpaşa, Sefa Özler ve Ulus caddelerinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan otobüs ve dolmuş şoförlerini tespit etti. Uygulama kapsamında 28 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Bazı sürücüler polise itiraz edip, cezadan kurtulmaya çalıştı.

HAVALI KORNA SİSTEMİ

Durdurulan özel halk otobüslerinin birinde, direksiyon kutusunun altına yerleştirilmiş düğme ile havalı korna sisteminin devreye girdiği tespit edildi. Uygulamada, yüksek gürültülü korna sistemi bulunduğu belirlenerek durdurulan bir minibüsün, hakkındaki trafikten men kararının yeni kaldırıldığı anlaşıldı. Sürücü Riyasettin Sarı, "Söylenecek bir şey yok, cezayı hak ettim. Çok fazla ceza yiyoruz, 2 günde bir bu olayı yaşıyoruz. Bunun sebebinin bana değil, cezayı yazan polise sorulması gerekiyor" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamanın sonunda gürültü kirliliğine neden olan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 28 sürücüye toplam 116 bin 976 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
