Adana'da trafik uygulamasında 126 sürücüye para cezası verildi
Adana'da trafik uygulamasında 387 sürücü kontrol edildi, eksikleri bulunan 126 sürücüye para cezası kesildi, 8 araç trafikten men edildi. Kaçan bir sürücü ise direğe çarptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda uygulama yaptı.
Aralarında motosikletlerin de olduğu durdurulan 387 sürücünün belgeleri kontrol edildi.
Ekipler, eksikleri tespit edilen 126 sürücüye para cezası uyguladı, 8 araç trafikten men edildi.
Öte yandan denetlemeler sırasında ekiplerin ihtarına uymayan bir sürücünün kaçarken trafik ışığı direğine çarptığı ve kazada yara almadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa