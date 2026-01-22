Haberler

Adana'da trafikteki ihlalleri sivil ekiplerce belirlenen 28 sürücüye para cezası kesildi

Adana'da sivil trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde, 28 toplu taşıma aracı sürücüsüne toplam 116 bin 976 lira ceza uygulandı. Sürücüler, emniyet kemeri takma, ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve gereksiz korna çalma gibi kural ihlalleri nedeniyle cezalandırıldı.

Adana'da sivil trafik polislerince kural ihlali yaptıkları tespit edilen 28 toplu taşıma aracı sürücüsüne 116 bin 976 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Sivil trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan, cep telefonuyla konuşan ve gereksiz korna çalan sürücülerin araç plakalarını resmi ekiplere bildirdi.

5 Ocak Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında durdurulan 28 aracın sürücüsüne 116 bin 976 lira ceza uygulandı.

Denetim sırasında bir otobüste, yüksek ve rahatsız edici ses çıkaran "havalı korna" bulundu. Aracı inceleyen trafik ekibi, standart korna ile "havalı korna" arasında geçişi sağlayan buton olduğunu belirledi, sürücü hakkında işlem yaptı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
