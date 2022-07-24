Adana'da tırla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tırla kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tırla kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Coşkun S'nin kullandığı 42 DMJ 08 plakalı talaş yüklü tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Beyazevler mevkisinde, Vedat Y. idaresindeki 33 AGF 741 plakalı karpuz yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, sürücüler Coşkun S. ve Vedat Y. ile kamyonda yolcu olarak bulunan Bedri Y. yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı CANKUR ekipleri, çarpışmanın etkisiyle dorseden ayrılan tırın kupasında sıkışan sürücüyü çıkardı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Coşkun S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı. AA / Mutlu Güney - Güncel Gaziantep Çukurova Tarsus Adana Güncel Haberler

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