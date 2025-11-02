Adana'da Tır Yangını: Araç Kısmen Hasar Gördü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeni henüz bilinmiyor. Sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Çelemli Mahallesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.
Aracı yol kenarında durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel