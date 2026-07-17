Haberler

Adana'da tırın motosiklete çarpması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tırın çarptığı motosikletin sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşiloba Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, önünde seyreden motosiklete çarptı.

Kaza nedeniyle savrulan motosikletten düşen sürücü, hafif yaralandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen kaza anına ilişkin görüntüde, tırın motosikleti sürüklemeye devam ettiği, sürücünün ise bir süre sonra yerden kalkabildiği görülüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir

Bilimsel diyerek yaptığı "yumurta" açıklamasına tepki yağıyor
Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

Onlar kaçtı, toz bulutu peşlerini bırakmadı! Saniyeler sonrası korkunç
Dünya Kupası finalini stattan izlemek isteyenler adeta servet ödeyecek

90 dakikalık eğlenceyi izlemenin bedeli vatandaşa 'Yok artık' dedirtti
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

Babala TV'nin hesabına gelen parayı gören özel bankadan MASAK'a ihbar
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında