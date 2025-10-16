Haberler

Adana'da Telekom Santralinden 400 Metre İnternet Kablosu Çalındı

Adana'da Telekom Santralinden 400 Metre İnternet Kablosu Çalındı
Güncelleme:
Adana'da bir telekomünikasyon firmasının santraline giren üç kişi, güvenlik kameralarını kırarak 400 metre internet kablosu çaldı. Olay sonrası şüphelilerden biri yakalanarak tutuklandı.

ADANA'da Recep D. (30), yanındaki 2 kişiyle birlikte bir telekomünikasyon firmasının santraline girip, güvenlik kameralarını kırdıktan sonra 400 metre internet kablosu çaldı. Gözaltına alınıp, ifadesinde, diğer şüphelilerin isimlerini bilmediğini, çaldıkları kabloları ise sattıklarını öne süren Recep D., tutuklandı.

Olay, 26 Eylül'de saat 12.00 sıralarında bir iletişim firmasının Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini şapka ve tişörtleriyle gizleyen 3 şüpheli, demir kapıyı zorlayarak firmanın internet dağıtım santraline girdi. Santralde keşif yapan şüpheliler, tanınmamak için lambaları söndürüp, güvenlik kameralarını kırdı. Şüpheliler daha sonra santraldeki yaklaşık 400 metrelik internet enerji kablosu çalıp kaçtı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ YAKALANDI

Santraldeki işçilerin durumu fark edip, haber vermesi üzerine firma müdürü O.Ü., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Recep D.'nin kimliğini tespit etti. Saklandığı eve baskın yapan polis, Recep D.'yi gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin ise kimliği belirlenemedi.

Recep D., emniyetteki ifadesinde, diğer şüphelilerin isimlerini bilmediğini, çaldıkları kabloları ise sattıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bu arada hırsızlık nedeniyle bölgedeki evlerde 2 gün internet kesintisi yaşandığı öğrenildi.

