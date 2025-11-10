Haberler

Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı Haber Videosunu İzle
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir erkek tartıştığı kadını darp etti. Şahıs kadının saçını çekip, çantayla başına vururken; o anlar kameralara yansıdı.

  • Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir erkek, bir kadının saçını çekip çantasıyla başına vurarak darp etti.
  • Olay, cep telefonuyla görüntülendi.
  • İkili daha sonra bölgeden ayrıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir erkeğin tartıştığı kadının saçını çekip, çantayla başına vurarak darbettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Adana'da tepki çeken bir olay meydana geldi. Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki boş arazide elektrik trafosunun kenarında oturan 20'li yaşlarda bir erkek ve kadın bilinmeyen nedenle tartıştı.

SAÇINI ÇEKİP, DARP ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadının saçını çekip, tartaklamaya başladı. Daha sonra erkek, kadını yere yatırıp çantasıyla başına vurarak darp etti. Kadının zaman zaman tokatla karşılık verdiği ancak sohbet etmeye devam ettikleri anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İkili daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.