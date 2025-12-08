Haberler

Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı

Uykuda ailesini katleden sanık: Bacağıma dinleme cihazı takıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da evde uyuyan ailesini tabancayla öldüren tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Savunmasında ailesini başkasının öldürdüğünü ifade eden Serdar Aydın, "9 yıl önce bacağım kırılmıştı. Gittiğim hastanede bacağıma dinleme cihazı takıldı. Bir süre sonra bu cihazdan kulağıma 'ölürsen şehit olursun' yönünde sesler gelmeye başladı." dedi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evde uyuyan annesi, babası ve anneannesini tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Aydın (27) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da avukatının yer aldığı müdafiler katıldı.

SAVUNMASIN AİLESİNİ BAŞKASININ KATLETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Aydın, savunmasında, cinayetleri kendisinin işlemediğini öne sürdü. Olay gecesi silah seslerine uyandığını iddia eden Aydın, "Silah seslerini duyunca hemen acil sağlık ekipleri ve polisi aramaya çalıştım ama meşguldü. Sonradan tekrar aradım. Tabancam yan taraftaki yatak odasındaydı. Eylemi gerçekleştiren kişilerin gittiğini anlayınca maktullerin olduğu odaya gittim, yerde yatıyorlardı. Annem, babam ve anneannemi öldürmedim. 9 yıl önce bacağım kırılmıştı. Gittiğim hastanede bacağıma dinleme cihazı takıldı. Bir süre sonra bu cihazdan kulağıma 'ölürsen şehit olursun' yönünde sesler gelmeye başladı." dedi. Bakanlık avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

SANIK ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Aydın'ın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 22 Ekim 2024'te annesi Minteha (61) ve babası İlyaz Aydın (53) ile anneannesi Ülfet Köse'yi (80) evlerinde uyudukları sırada tabancayla öldüren Serdar Aydın tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kadın ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi

78 vatandaşımızın can verdiği olayda gerekçeli karar açıklandı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Ne Hyundai ne de Tesla! İşte dünyada en çok satılan otomobil

Ne Hyundai ne de Tesla! İşte dünyada en çok satılan otomobil
Gelinin nikahlarını kıyan kadın memura hareketi olay oldu: Çok saygısızca

Gelinin nikah memuruna yaptığı büyük tartışma yarattı
Okan Buruk'tan Fener taraftarını çıldırtan hareket

Okan Buruk'tan antrenmana damga vuran hareket
İzmir'deki taksici cinayetinde sanığın cezasını Yargıtay onadı

İzmir'deki taksici cinayetinde sanığın cezasını Yargıtay onadı
Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi

Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi
Yoğun bakımdaki CHP'li başkan hakkında yeni açıklama

Yoğun bakımdaki CHP'li başkan hakkında yeni açıklama
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu için karar verildi
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü

Gergin siyasete kısa bir mola
Kadro dışı kalan Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu

Kadro dışı kalan Cenk en sonunda sessizliğini bozdu
Antalya beşik gibi! Dün gecenin ardından korkutan bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Gecenin ardından korkutan bir deprem daha
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardından gelen iddia vahim

Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
title