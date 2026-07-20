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Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde DSİ sulama kanalında bulunan erkek cesedinin 45 yaşındaki Aykut Şahinel'e ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Akıntıya kapılan kişinin kanal içerisinde sürüklendiğini belirleyen ekipler, çalışma başlattı.

Ekipler, ihbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarıhamzalı Mahallesi'nde cesedi sudan çıkardı.

Ekiplerin incelemesinde cesedin, 45 yaşındaki Aykut Şahinel'e ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
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