Adana'da Sulama Kanalında Çürümüş Erkek Cesedi Bulundu

ADANA'da sulama kanalının kapaklarında çürümüş erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'nde caddede yürüyenler, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında ceset fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği ekipleri, kanalın kapaklarına takılan erkek cesedini, kıyıya çıkardı. Yapılan kontrolde çürümeye başladığı belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.