Sulama kanalında boğulan gencin arkadaşı, görgü tanıklarının ifadelerinin ardından tutuklandı

Adana'da 15 yaşındaki bir gencin cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, gencin yanındaki Ö.Y. tarafından suya atıldığını belirtti. Gözaltına alınan Ö.Y. hakkındaki iddiaları reddetse de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da 18 yaşındaki genç, sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden arkadaşını suya ittiği iddiasıyla tutuklandı. 9 Haziran günü saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Haydar Eyüp (15) sulama kanalına düştü. Eyüp'ün cansız bedeni sulama kanalında bir gün sonra bulundu.

SUYA İTTİĞİNİ GÖRMÜŞLER

Polis, sulama kanalında boğulan gencin kıyafetlerinin üzerinde olmasından şüphelenerek araştırma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada gencin sulama kanalına Ö.Y. (18) ile birlikte geldiğini belirledi. Görgü tanıkları, ifadelerinde Haydar Eyüp'ün birlikte geldiği kişi tarafından suya itildiğini söyledi. Bunun üzerine Ö.Y. gözaltına alındı.

İDDİALARI REDDETTİ

Emniyette ifadesi alınan Ö.Y., "Çocuk kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip kurtarmaya çalıştım. Başarılı olamayınca korkup kaçtım" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.