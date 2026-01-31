Haberler

Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

Adana'da düzenlenen operasyonda 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "silahlı tehdit" ve "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına çalışma gerçekleştirildi.

Jandarma Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 9 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
