Adana'da Su Yönetimi Paneli: Gelecek Nesiller İçin Yeni Yaklaşımlar

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "Başka Bir Su Yönetimi Mümkün" başlıklı panel ve seminerler gerçekleştirildi.

TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adana'daki bir otelde düzenlenen programın açılışında, yakın gelecekte dünyanın en önemli emtiasının su olacağını ve 20-30 yıl sonra su savaşlarının bile başlayabileceğini ifade etti.

Su kaynaklarının giderek azaldığını anlatan Karalar, "Son 100 yılda sulak alanların neredeyse yarısı yok oldu. 2030'a kadar 700 milyon kişinin susuzluk nedeniyle göç edeceği varsayılıyor. Türkiye'mizin de yüzde 22'si çölleşme riski yaşıyor. Önlem alınmazsa 2030 yılında dünyadaki mevcut temiz su, insanların sadece yüzde 60'ının ihtiyacını karşılayacak. Yani dünyanın yüzde 40'ı su ihtiyacını karşılayamayacak." diye konuştu.

Karalar, su kaynakları yönetim biçimlerinin kullanımının gözden geçirmesi gerektiğini söyleyerek, "Madem su kaynaklarını arttıramıyoruz, o zaman su kaynaklarını daha ekonomik ve kayıpsız kullanmalıyız. Türkiye, daha önce planlanan kapalı su sistemine bir an önce geçmeli." dedi.

Vahap Seçer'den su yönetimine katkı çağrısı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de su yönetiminin pek tatmin edici olmadığını dile getirdi.

Sadece Türkiye değil dünyada su sıkıntısı yaşandığını ifade eden Seçer, su yönetimi için yeni bir arayış içinde olunduğunu anlattı.

Seçer, su yönetimine herkesin katkı vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Su, adaletli paylaşım ve yönetimi gerektiren bir evrensel değerdir"

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız da sadece bilgi ve deneyimlerin paylaşılmayacağı panelin, somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve ortak hareket etme düşüncesinin pekiştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Suyun sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarının bulunduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Su, adaletli paylaşım ve yönetimi gerektiren kamusal, evrensel değerdir. Gelecek nesiller için başka bir su yönetiminin mümkün olduğuna inanıyoruz. Merkeziyetçi değil katılımcı, tüketimi önceleyen değil korumayı esas alan, plansız değil entegre, kısa vadeli değil kuşaklar arası adalet ilkesine dayanan bir üretim modelinin geliştirilebileceğine inanıyoruz."

Panel ve seminerler

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Seval Sözen'in yaptığı panelde, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Burçak Kapur, Prof. Dr. Belgin Bayat ve Doç. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü ile İklim Değişikliği Politikaları ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu konuşma yaptı.

Türkiye'deki su politikaları ve su yönetimi, su potansiyeli, su tahsisleri ve sektörel su dağılımının konuşulduğu panelin ardından çeşitli seminerler gerçekleştirildi.